Antonio Faccilongo incontra il Molise

Sarà Antonio Faccilongo, vincitore del World press photo Story of the Year 2021, l’ospite d’onore del secondo appuntamento con la fotografia d’autore a San Biase. Con lui condivideremo immagini ed emozioni raccolte in HABIBI, storia d’amore e d’attesa nello scenario di una delle guerre più lunghe della storia, il conflitto israelo-palestinese.Un evento unico in Molise, in programma per il 2 e 3 luglio 2021: due giorni di incontri e letture portfolio insieme a grandi professionisti, con Antonio Faccilongo sarà presente Fausto Podavin, per due volte vincitore del WORLD PRESS PHOTO. A scandire l’inizio della manifestazione, l’inaugurazione di UN’ P’ DU’ San Biase e la Morra, mostra fotografica di Alessia PARISSE e Fabrizio Bagnoli curata da Fabio Moscatelli. L’ evento è organizzato dall’Associazione Il Cavaliere di San Biase aps e dal Wsp Photography con la partecipazione del Centro per la Fotografia Vivian Mair e dell’Associazione Sei Torridi Campobasso ed è patrocinato dal Consiglio Regionale del Molise e dal Comune di San Biase.