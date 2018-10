Antonio Di Pietro alle prese con la vendemmia, la foto fa il giro del web

MONTENERO DI BISACCIA

Settembre e ottobre è tempo di vendemmia e come ogni buon agricoltore molisano che si rispetti anche l’ex magistrato Antonio Di Pietro insieme al figlio Cristiano sono al lavoro per la torchiatura dell’uva. Dinanzi a loro un enorme catino pieno di grappoli d’uva e un ammostatoio di legno utile alla mesciatura. Un lavoro tutt’altro che pesante per l’ex magistrato che “armato” di reti metalliche, pronto per la fase di filtraggio che segue la pigiatura, ride di gusto magari pregustando già il buon vino che ne deriverà e che sicuramente sarà il primo ad assaggiare. Non è la prima volta che vediamo l’ex magistrato, proprietario di un’azienda agricola a Montenero di Bisaccia (suo paese di origine), spogliarsi dei suoi abiti istituzionali per indossare quelli che lo tengono sempre molto legato alla sua terra. Ricordiamo quella dell’ex Pm di Mani Pulite a bordo del suo trattore. Memorabile la sua frase: «Da grande farò il contadino».