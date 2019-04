Antonio D’Ambrosio candidato sindaco per “Un’altra Termoli”

Cittadini ed Associazioni che operano sul territorio a difesa di primari interessi collettivi hanno costituito l’unione civica “Un’altra Termoli” nell’intento di offrire alla comunità uno strumento per superare la diffusa sfiducia e correggere le evidenti storture che tolgono credibilità ed autorevolezza alle Istituzioni locali.

La politica, intesa come servizio, deve tornare ad essere il veicolo fondamentale per costruire la cirtadinanza e promuovere la partecipazione dei cittadini. In tale prospettiva l’unione civica “Un’altra Termoli” ha deciso di concorrere con proprie liste di candidati alle prossime elezioni comunali del 26 maggio ed ha individuato in Antonio D’Ambrosio il candidato Sindaco che per capacità, competenza, autorevoleza ed equilibrio potrà esercitare al meglio il delicato e prestigioso ruolo a lui affidato, dando un visibile e concreto impulso alla città, alle sue molteplici attività, culturali, economiche, professionali, sociali.

L’unione civica prende atto con soddisfazione della piena ed incondizionata disponibilità offerta da Antonio D’Ambrosio ad assumere il delicato ruolo nell’interesse primario della Città di Termoli e nel manifestato intento di riallacciare quell’indispensabile rapporto tra Istituzioni locali e cittadini nella trasparenza, nella collegialità, nella condivisione e nel rispetto della dignità di tutti. Termoli saprà raccogliere la proposta, che costituisce anche una sfida ed un impegno inteso a riconsegnare alla città quel ruolo di guida, autonoma ed autorevole, nell’ambito delle scelte di politica territoriale e regionale.