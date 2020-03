Antonio D’Addario neo dottore in Medicina e Chirurgia

Il 26 marzo scorso, in modalità telematica presso l’Università degli Studi di Chieti, si è laureato in Medicina e Chirurgia, Antonio D’Addario, 28 anni, di Sant’Elia a Pianisi, riportando 109/110 . Relatrice Margherita Legnini. Al neo laureato, vivissime felicitazioni ed auguri dai genitori Francesco e Giuseppina, dal fratello Leonardo, dall’amatissimo nonno Antonio, dagli zii e parenti tutti, unitamente ai familiari ed amici di SantElia, Pietracatella e Macchia Valfortore, in particolare dal Cav. Antonio Carozza.