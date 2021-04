Antonio, 100 anni vissuti da campobassano vero: auguri

“Oggi – ha scritto il sindaco di Campobasso Roberto Gravina – ho avuto il piacere di portare gli auguri di tutta la nostra città al signor Antonio de Santis, per i suoi primi 100 anni vissuti da campobassano vero.

L’esperienza semplice e sincera del signor Antonio, come di tutti gli altri nostri concittadini centenari che ho avuto modo di incontrare in questa prima parte del mio mandato di sindaco, è un patrimonio sociale di emozioni, storie e relazioni che dobbiamo conservare in noi e nello spirito più autentico della nostra Campobasso.

Auguri signor Antonio.

Gli auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.