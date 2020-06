Non aspettavamo altro che festeggiare questo super compleanno, i tuoi tanto attesi 18. Questo giorno non è solo un traguardo, ma una partenza verso una vita da vivere alla grande. Il nostro augurio è che tu possa sempre sorridere alla vita, realizzando ogni progetto importante per il tuo futuro,ricco di soddisfazioni. Tanti carissimi auguri e un abbraccio forte dal patino Maurizio, Laura e il piccolo Simone. Auguroni ai genitori Giovanni e Lucia e alle sorelle Giulia e Monica!