Antonello e Mariateresa alla ‘conquista’ di Jerez con il Baretto: chi viene, torna

Entrambi di Campobasso nel 2015 hanno rilevato l’attività che oggi è il loro progetto di vita. “Siamo amici della maggior parte dei clienti, ci invitano addirittura a trascorrere il Natale a casa loro”

Con il loro Baretto sono diventati un punto di riferimento per il quartiere La Constancia di Jerez, città a Sud della Spagna, ad un centinaio di chilometri dallo Stretto di Gibilterra.

“Chi viene, torna”

È una delle massime assicurate dai proprietari del locale, intervistati dal periodico andaluso lavozdelsur.es.

Mariateresa e Antonello sono arrivati ​​a Jerez nell’ottobre 2014 grazie al progetto Leonardo dell’Unione Europea. L’arrivo a Jerez è avvenuto, però, quasi per caso in quanto entrambi avevano scelto la Spagna, ma non il posto preciso.

Entrambi sono originari di Campobasso, dove si sono conosciuti 17 anni fa, quando erano praticamente adolescenti. “Andavo ancora al liceo. Poi ho studiato a Napoli”, ricorda Mariateresa.

Poi la ‘svolta’ nel 2015, spiega al giornalista spagnolo, quando è arrivata l’opportunità di rilevare un’attività che oggi è praticamente il loro progetto di vita.

Caffè italiano, spritz e 40 tipi di birra

Pur non avendo mai lavorato nei bar, Antonello l’ha fatto per pochissimo tempo, e conoscendo poco l’ambiente cittadino, soprattutto quello del quartiere La Constancia, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nella vita quotidiana del quartiere.

“Ci sono persone che sognano di aprire un bar quando vanno in pensione. È un’idea romantica e non è facile. I nostri amici vedono che lavoriamo molto e alla fine, come in ogni lavoro, si accumula stress”, spiega Mariateresa. Antonello non dimentica nemmeno la paura di essere nuovo della zona: “Eravamo dall’estero e non conoscevamo nessuno. Era molto importante che i vicini ci accettassero, abbiamo creato un legame di buone vibrazioni, di amicizia, di andare d’accordo”. Ora la paura è stata ribaltata e i loro amici del quartiere e di Jerez li invitano addirittura a trascorrere il Natale a casa loro. “Siamo amici della maggior parte dei clienti. Ci sono persone che si conoscono qui e che vengono per incontrare gli altri”.

Il Baretto, che si è evoluto nei suoi sette anni di apertura, prima della pandemia ha ospitato serate a tema con gastronomia di paesi come Armenia, Marocco, Brasile o Argentina, e serate di pizza di un maestro pizzaiolo che vive sulla costa di Almeria. Con la voglia di poterli recuperare, hanno fatto virtù del bisogno scaturito dal covid, quando i vincoli di orario li hanno costretti ad aprire a mezzogiorno e ad ampliare il menù.

In cima alla traversa, una sciarpa napoletana mostra la predilezione di Antonello per il calcio, tifosi del Napoli. Su un’altra parete, uno stendardo di Xerez. “Non ci interessa dare solo un’impronta italiana”, dice il titolare dell’attività in riferimento al menu, in cui propone anche prodotti andalusi. “Ci piace la fiducia, il fatto che le persone siano vicine a noi, che si sentano a proprio agio”.

Una storia di successo quindi quella dei due giovani campobassani che, come tanti altri loro coetanei, hanno fatto le valige e sono partiti. Antonello e Mariateresa ce l’hanno fatta, quello che auguriamo a tutti coloro che decidono di prendere la loro stessa strada.

Qui l’articolo originale. Foto: www. lavozdelsur.es