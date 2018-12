Antonello Carozza, il suo primo Sanremo da autore con “Il volo”

CAMPOBASSO

Il campobassano Antonello Carozza è tra gli autori del brano che vedrà tornare “Il volo” in gara al Festival di Sanremo. Insieme a lui troviamo Pietro Romitelli, Emilio Munda e la rocker per eccellenza Gianna Nannini. Un traguardo importante per il cantautore campobassano che vedrà valorizzato ai massimi livelli, in questo Festival di Sanremo 2019, il suo lavoro come “costruttore” della canzone “Musica che resta” cantata dai tre famosi tenori.