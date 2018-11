Antonelli evita al Lupo il terzo ko di fila: 1-1 col Montegiorgio

REDAZIONE SPORT

Pareggio insperato per il Campobasso che al 92’ riesce a gonfiare il sacco avversario con Antonelli, autore del tiro della disperazione che si è andato a insaccare nell’angoletto basso. Partita modesta per i rossoblù che non riescono proprio a tirare fuori qualcosa di meglio nonostante il cambio di allenatore. La scossa non arriva e bisogna anche accontentarsi del pareggio perché i marchigiani nel finale sono andati a un passo dal raddoppio per due volte. La classifica resta chiaramente deficitaria: otto punti e sempre zona playout sul groppone. Il difetto più grande resta la difficoltà ad andare in gol e addirittura a tirare in porta, ma anche in difesa si continuano a commettere errori individuali evidenti. Mercoledì turno infrasettimanale a Vasto e domenica altra gara interna contro il Real Giulianova. In attesa di dicembre…

