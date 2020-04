Si è brillantemente laureata con 110 e Lode all’all’Università Bicocca di Milano Antonella Giuditta. Un altro passo importante per la giovane ai quali vanno gli auguri da parte dei genitori di non demordere, non smettere mai di credere in sé stessa, «Ma soprattutto sii sempre te stessa». Congratulazioni anche da parte della redazione del Quotidiano del Molise.