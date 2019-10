Antoci all’Iiss di Bojano per presentare “La mafia dei pascoli”

Un libro che ricostruisce anche l’evoluzione dell’antica mafia agropastorale

BOJANO. Grande successo per l’incontro con il Dott. Giuseppe Antoci, presso l’IISS di Bojano, che ha dialogato con gli alunni delle classi quinte e quarte per presentare anche il suo libro “La mafia dei pascoli”. Un libro che ricostruisce anche l’evoluzione dell’antica mafia agropastorale, in cui viene svelato un business “legale” ma inesplorato, quello dei contributi dell’Unione Europea. Infatti le agromafie, l’affare sui terreni e i fondi europei ad essi connessi, valgono decine di miliardi di euro a livello nazionale. E proprio per la sua attività di lotta alla mafia è stato definito dallo scrittore Andrea Camilleri “un eroe dei nostri tempi”. «Ringrazio Andrea Camilleri ma questo Paese non ha bisogno di eroi ma di gente comune che svolge il proprio dovere e se proprio di eroi dobbiamo parlare, i veri eroi sono gli uomini della scorta, uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine». L’ottima riuscita dell’iniziativa è stata testimoniata dall’assoluto silenzio degli studenti attoniti nell’ascoltare l’intervento carismatico del Dott. Antoci che ha subito invitato i giovani studenti a fare squadra, puntando sul noi, contrastando la tendenza all’individualismo, ritagliandosi uno spazio di responsabilità che deve necessariamente coniugarsi con l’impegno, anche di tipo sociale. Perché ognuno di noi deve dare il proprio contributo per il bene comune e sentirsi parte dello Stato. Solo così la fiaccola della legalità di Falcone e Borsellino potrà rimanere sempre accesa. E i giovani dovranno essere le sentinelle di quella fiamma che non dovrà mai spegnersi ma essere alimentata con regole di convivenza civile e senso delle istituzioni. E proprio ciò auspicava Antonino Caponnetto che consegnò idealmente questo testamento spirituale alla moglie Betta prima di morire. La commozione tra gli astanti è stata palese quando il Dott. Antoci ha raccontato con una voce, a volte spezzata, il suo attentato avvenuto il 18 maggio 2016 quando stava tornando da Cesarò, minuscolo paesino sui monti Nebrodi, nella sua casa di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. L’ex presidente del Parco dei Nebrodi aveva appena ideato il Protocollo di legalità che introduce nuove disposizioni con particolare riguardo alle concessioni di terreni agricoli prevedendo l’obbligatorietà per l’informazione antimafia da richiedere nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi europei. Questa legge, diventata ormai legge nazionale, ha sicuramente arrecato un enorme danno ai forzieri della mafia. Un affare che si aggirerebbe, solo in Sicilia, in circa tre miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni. Infatti nella Prefazione del libro, a cura di Gian Antonio Stella, si legge «Currìti! Currìti! Piccioli europei pi ttutti!». L’approvazione della legge a livello nazionale ha fatto dichiarare al Dott. Antoci «Tutto questo allevia sofferenze e cicatrici, con questo risultato, si consegna alla storia della lotta alla mafia della Sicilia un esempio di attività seria e che ha contribuito in modo inequivocabile a produrre una parte importante di una delle più significative legislazioni antimafia del Paese». Sono seguiti anche tanti interventi degli allievi. Il Dott. Antoci poi ha firmato pazientemente la copia del libro al Dirigente Scolastico, a studenti, docenti e personale Ata, e ha concluso l’incontro, esortando gli allievi a conoscere i principi e i valori della Costituzione perché la Carta Costituzionale rappresenta il miglior testo antimafia che possa esistere. Perciò occorre farne esperienza e applicare il suo dettato nella quotidianità. Prima di congedarsi li ha salutati con l’invito a studiare perché solo la cultura può sconfiggere “la schifosa ignoranza della mafia”. Infatti Antonino Caponnetto amava ripetere “La mafia teme la scuola più della giustizia, l’istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa”. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio ha particolarmente apprezzato l’incontro, asserendo che implementare la cultura della legalità nella scuola, significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Il Tutor regionale per Cittadinanza e Costituzione, Prof.ssa Italia Martusciello ha sottolineato come l’educazione alla legalità ha per oggetto l’esercizio dei diritti di cittadinanza e la giornata di oggi è servita anche a promuovere nei discenti la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile. Il Dirigente Scolastico, ha rivolto poi numerosi ringraziamenti, agli uomini della scorta, della Polizia di Stato, al Tenente Edgard Pica, Comandante in SV, al Luogotente Ugo Funaro della Compagnia dei Carabinieri di Bojano, al Comandante della Polizia Municipale, Cap. Liberato Colalillo. Ha ringraziato anche Sergio Calce e Rossella Griselli, promotori dell’incontro. E i professori di lettere: Candida Fracasso, Maria Rosaria Gallo, Enrica Garofalo, Italia Martusciello, Daniele Muccilli. E anche i prof. Tatiana Piergrossi, Alessio Papa, Vincenzo Graziuso e Gilberto Rochetti. Il DSGA Dott.ssa Dorisia Paradiso e il personale Ata: Maurizio Forte, Arianna De Luca, Giancarlo Romano, Teresa Bucci, Rita Gianfrancesco e Concetta Vecchio. «Un ringraziamento di cuore anche al Referente regionale di Libera, Prof. Franco Novelli e Maria Giovanna Mustillo dello staff di Libera, da sempre vicini all’IISS di Bojano in tutte le iniziative promosse a favore della legalità». Gianluca Caiazzo