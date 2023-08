Antistadio, via ai lavori: investimento da 800mila euro

Praitano: ristrutturazione del fondo di gioco e altre modifiche per il necessario adeguamento oltre al ripristino delle aree adiacenti in stato di totale abbandono

Dopo un incontro con un rappresentante tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, un paio di anni fa era emersa la necessità di effettuare interventi significativi di miglioramento sull’impianto sportivo a causa della mancata omologazione del terreno di gioco.

A parlare è l’assessore comunale di Campobasso, Luca Praitano, che annuncia l’inizio dei lavori all’Antistadio del capoluogo.

La stima per tali interventi era di almeno 500mila euro, comprendenti la ristrutturazione del fondo di gioco e altre modifiche per il necessario adeguamento, senza considerare il ripristino delle aree adiacenti in stato di totale abbandono. Di conseguenza, è stato deciso di accedere ai finanziamenti disponibili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati alla riqualificazione delle strutture sportive.

Per tali lavori, è previsto un investimento complessivo di 800.000 euro, di cui 600.000 euro provenienti dal PNRR e 200.000 euro stanziati dal Comune di Campobasso. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di ottenere un alto punteggio nella graduatoria del bando a cui si è partecipato. Attualmente, la priorità è completare tempestivamente i lavori e ci impegniamo con determinazione per raggiungere questo obiettivo.

FOTO: profilo fb Luca Praitano