Antiorario tour a Termoli con Giuseppe Civati

Giuseppe Civati da qualche tempo ha deciso di intraprendere la carriera di editore. Più che carriera la potremmo definire un ”viaggio”, nel senso letterale del temine: dal 13 luglio, partendo da Salerno, è iniziato il suo #antiorariotour: un tour della penisola, in senso antiorario, a bordo di un pulmino elettrico. Il pulmino è targato People e diventerà una biblioteca viaggiante: si parlerà di clima, di ritardi, di conversione ecologica come unica possibile politica industriale e non solo. Il People Van andrà lentamente, attraverserà paesaggi indimenticabili, raccoglierà storie che non avete mai nemmeno immaginato e soprattutto andrà ricaricato ogni cento chilometri circa. L’incontro è organizzato dal comitato abruzzese di Possibile, Umanità e Progresso. Clicca qui per continuare a seguirci su facebook. Prima di arrivare a Lanciano, Civati attraverserà Puglia e Molise. Nel primo pomeriggio del 18 l’autore sarà a Termoli, per “ricaricare le batterie”, metaforicamente e letteralmente: per incontrarlo, puoi scrivere all’indirizzo civati@gmail.com.