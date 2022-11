Antigone Molise ha un nuovo presidente: è l’avvocato Vincenzo Boncristiano

Antigone Molise ha un nuovo presidente l’avv. Vincenzo Boncristiano, già membro del direttivo regionale, succede al lavoro egregio svolto dal presidente uscente Giovannino Cornacchione. Sull’esempio del compianto Gian Mario Fazzini, fondatore di antigone molise, l’associazione Antigone, anche nella sua articolazione regionale, è da sempre un presidio a tutela dei diritti dei detenuti e delle garanzie nel sistema penale, attraverso la funzione di osservatorio sulla realtà penitenziaria, e la formulazione proposte dirette a deflazionare la popolazione carceraria, per la dignità dei detenuti e degli stessi operatori penitenziari. Questo, anche in un’ottica di sicurezza della collettività, posto che, come risulta dai dati dell’ultimo rapporto annuale di antigone, (consultabile su ww.antigone.it), il tasso di recidiva diminuisce sensibilmente tra coloro che hanno usufruito di misure alternative alla detenzione. Essa, dev’essere, come insegna la Costituzione, l’estremo rimedio a comportamenti penalmente rilevanti e tendere quindi al reinserimento sociale del reo.