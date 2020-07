Antidroga, due arresti in Molise Operazione della DDA di Roma

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione, coordinata dalla DDA di Roma, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina, che stanno eseguendo 22 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti ed altro appartenenti ad un sodalizio contiguo a un clan di Secondigliano di Napoli. Nella vasta operazione sono stati coinvolti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Isernia e Venafro, che nella mattinata odierna, hanno tratto in arrestato due fratelli di 23 e 27 anni (appartenenti al Clan) in un’abitazione di Macchia D’Isernia.