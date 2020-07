Antidroga, arrestati due egiziani: sequestrati cocaina e hashish (VIDEO)

Due arresti per droga effettuati dalla Mobile di Isernia. Si tratta di due ventenni egiziani che avevano organizzato un giro di spaccio nel centro storico di Isernia, particolarmente attivo durante gli orari serali della Movida.

I due erano super organizzati. Spacciavano usando un profilo falso di Facebook per attirare clienti e poi si muovevano sempre portando con se’ con piccole quantità, per simulare l’uso personale. Alla fine la Mobile li ha presi in flagranza di reato, arrestandoli entrambi e sequestrando cento grammi di hashish, due di cocaina, denaro in contante, frutto dello spaccio, e un cellulare che permetterà alla Polizia di risalire a fornitori e clienti dei due.