Antico lavatoio “dimenticato”. Colagiovanni sprona e richiama l’amministrazione

“Sono trascorsi diversi anni da quando il Comune di Campobasso e l’Associazione “Si può Fare” sottoscrissero un’intesa volta a valorizzare e curare uno dei posti che meglio rappresentano la Campobasso che fu, ovvero l’antico lavatoio, risalente al 1600, punto di incontro della città che gravitava attorno alla Collina Monforte”.

Scrive Salvatore Colagiovanni, Capogruppo Popolari per l’Italia in consiglio comunale a Campobasso.

“Una collaborazione che ha portato per diverso tempo benefici a questo luogo riscoperto della città, dove negli anni passati abbiamo organizzato anche diversi eventi per far riscoprire ai cittadini questa magnifica location, che trasuda della nostra storia.

La precedente Amministrazione comunale ha dimostrato grande attenzione per questa iniziativa di valorizzazione della Fontana Vecchia, rimessa a nuovo proprio grazie all’Associazione Si può Fare. Stessa cosa non si può dire per l’attuale amministrazione, che sembra aver dimenticato sia la stessa Associazione sia le finalità di quella collaborazione, ma anche quell’area.

La gestione del sito di Fontanavecchia merita l’attenzione e l’impegno di tutti, anche economico da parte dell’Amministrazione Comunale.

L’Assessorato alle Attività Produttive, durante il mio mandato da assessorato, ampio spazio dedicò a quest’area, gestita e tenuta aperta dall’Associazione Si può Fare che ben ha operato negli anni.

Ora all’Associazione serve la massima apertura da parte di questa Amministrazione e mi preoccuperò di spronare l’Amministrazione affinché ciò avvenga”.