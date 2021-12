Anticipato il concerto del ‘Quartetto di Venezia’ al teatro Savoia

Il concerto del Quartetto di Venezia per questioni organizzative è stato anticipato a giovedì 9 dicembre ore 21,00 presso il Teatro Savoia.

L’ensemble è composto da Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Mario Paladin alla viola e da Angelo Zanin al violoncello. Il Quartetto, nato nel 1983 con alle spalle una grande carriera internazionale, già ospite a Campobasso e molto apprezzato dal pubblico, si annovera, come testimonia Bruno Giuranna “….fra i pochissimi degni di ricoprire il ruolo dei grandi Quartetti del passato”.

Tra le numerose testimonianze critiche, l’elogio più bello sembra quello formulato sul “Los Angeles Times” da Daniel Cariaga: “questo quartetto è più che affascinante, è sincero e concreto”. Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi dell’ensemble veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell’interpretazione quartettistica: quella del “Quartetto Italiano” sotto la guida del M° Piero Farulli e la Scuola Mitteleuropea del “Quartetto Vegh”, tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo.

La vasta produzione discografica include 19 CD per la Decca, Naxos, Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Navona, Koch. Ultime produzioni sono l’uscita dell’integrale dei sei quartetti di Luigi Cherubini, registrati per la DECCA in tre cd e per la NAXOS con musiche di Casella e Turchi. Il Quartetto di Venezia ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il CD Navona “Ritornello” con musiche di Curt Cacioppo. Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI & RAI International, Bayerischer Rundfunk, New York Times (WQXR), ORF1, Schweizer DRS2, Suisse Romande, Radio Clasica Espanola, MBC Sudcoreana. Dal 2017 il Quartetto di Venezia è “Quartetto in Residenza” alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Programma

J. BRAHMS Quartetto in DO minore op.51 n.1 (1873)

Allegro non troppo – Andante moderato –

Quasi Minuetto, Moderato . Allegretto vivace – Finale. Allegro non assai

F.J.HAYDN Quartetto in mib maggiore op.33 n.2 “The joke” (1787)

Allegro moderato – Scherzo: Allegro – Largo – Presto

P.I.CIAIKOWSKY Quartetto in re maggiore n.1 op.11 (1871)

Moderato e semplice – Andante cantabile –

Scherzo: Allegro non tanto e con fuoco – Finale: Allegro giusto