Antiche tridizioni di Carnevale in Molise: la Ruzzola di Casalciprano

Dal 5 febbraio e per le domeniche successive, fino al 26 febbraio, per i vicoli di Casalciprano, torna il gioco della tradizione carnevalesca: “La ruzzola”. Da quest’anno ci sarà un torneo a 6 squadre maschile, un torneo a 3 squadre femminile e un torneo per bambini. “Oltre a trattarsi di un gioco di tradizione secolare – scrivono gli organizzatori – l’edizione 2023 vede la partecipazione anche del gentil sesso e dei bambini al fine di rendere coscienti, in particolar modo i più piccoli, che cultura di socializzazione, le tradizioni popolari, non sono rappresentate solo dalla parte maschile della popolazione, ma sono patrimonio di tutta la comunità”.