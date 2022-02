Antenna della telefonia mobile, “mi hanno impedito di trattare l’argomento”

L’accusa lanciata dal consigliere comunale di Campobasso, Alberto Tramontano. “E’ uno schiaffo ai cittadini che si vedono umiliati e non considerati”

“Nella seduta del Consiglio comunale della Città di Campobasso del 28 febbraio è accaduto un fatto gravissimo, inaudito: ho chiesto che venisse inserita la trattazione dell’ordine del giorno sull’installazione dell’Antenna per la telefonia mobile in contrada San Giovanni/Limiti e la maggioranza 5 stelle, compreso il Sindaco Gravina, ha votato contro”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale Alberto Tramontano. “È grave ciò che è accaduto: si tratta di uno schiaffo ai cittadini che nonostante gli impegni assunti dalla giunta Gravina e dalla sua maggioranza si vedono umiliati e non considerati.

I cittadini di Contrada San Giovanni/Limiti vengono sottoposti ad eventuali danni alla salute, a sicuri danni al proprio patrimonio immobiliare, ad una condizione di qualità della vita sicuramente compromessa perché la giunta Gravina e la maggioranza 5stelle che la sostiene non si sono preoccupati nel passato di seguire l’iter autorizzatorio e nella seduta del 28 febbraio 2022 hanno votato contro l’inserimento dell’ordine del giorno che avrebbe consentito al Consiglio comunale di dare un mandato chiaro al Sindaco e alla giunta in merito al blocco dei lavori per l’installazione dell’antenna.

Ora basta! Non è tollerabile che i diritti alla salute e al benessere di famiglie e bambini non vengano considerati e difesi.

Ho presentato una richiesta formale ed urgente di accesso agli atti perché venga fatta chiarezza e se non sarà possibile trovare soluzioni all’interno di una Amministrazione che si è dimostrata insensibile e inadeguata, insieme ai cittadini percorrerò tutte le strade, da quella legale e giudiziaria a quella della mobilitazione pubblica.

La politica ha il dovere di dare risposte,ha il dovere di assumersi responsabilità, ha il dovere di mantenere la parola data: é evidente che tali principi non appartengono alla giunta Gravina”.