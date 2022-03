Antenna della telefonia a San Giovanni, Tramontano: “Persa chance per ristabilire la fiducia”

“La maggioranza 5stelle al Comune di Campobasso, respingendo il 29 marzo la mozione che prevedeva la sospensione dei lavori per l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile in Contrada San Giovanni /Limiti, ha perso un’occasione per ristabilire un rapporto di fiducia con centinaia di famiglie che vivono una situazione di paura ed incertezza”.

E’ quanto afferma il consigliere di maggioranza al Comune di Campobasso Alberto Tramontano.

“La possibilità di tutelare la salute, il benessere e il valore delle abitazioni di tanti cittadini delle zone interessate non è bastata alla maggioranza grillina per un’assunzione di responsabilità.

Di fronte agli appelli accorati dei rappresentanti del Comitato San Giovanni/Limiti e di esponenti della minoranza, la giunta guidata da Gravina e la sua maggioranza non hanno saputo assumersi una responsabilità concreta nascondendosi dietro tecnicismi che mal si conciliano con le reali esigenze di tanti cittadini che temono per la propria salute, in particolare per quella dei bambini e dei soggetti fragili, per il proprio benessere psicofisico e per il sicuro deprezzamento dei propri immobili frutto di sacrifici di una vita.

La prossima redazione del Piano comunale delle antenne avrebbe consentito una pianificazione ragionata e avrebbe evitato installazioni selvagge legate esclusivamente agli interessi di multinazionali e privati senza scrupoli.

Occorreva prendere tempo, occorreva, ed ancora è possibile, bloccare i lavori proprio in considerazione dell’imminente pubblicazione del Piano comunale per le antenne.

L’installazione dell’antenna in contrada San Giovanni /Limiti, avvenuta attraverso una procedura che nessuno della maggioranza 5stelle, nonostante gli impegni assunti, ha seguito, rappresenta un oltraggio alla buona fede di tante famiglie che si sono fidate e hanno mal riposto la propria fiducia.

Non ci arrendiamo e lotteremo in ogni direzione, seppure la maggioranza consiliare 5stelle e la giunta Gravina sembrano aver smarrito la necessità del dover rappresentare le istanze e le necessità dei cittadini campobassani”.