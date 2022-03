Antenna della telefonia a San Giovanni, Tramontano: “Montata senza discussione in consiglio”

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano ritorna a parlare con determinazione dell’installazione dell’antenna per la telefonia mobile in Contrada San Giovanni/Limiti a Campobasso.

“Martedì 22 marzo, in pochissime ore – si legge in una nota stampa – mentre si attendeva di discutere la mozione in Consiglio comunale per la sospensione in autotutela dei lavori, l’antenna è stata montata”.

Tramontano alle 19 30 interviene in aula per denunciare l’accaduto e per chiedere al Consiglio comunale di votare la mozione e di dare mandato al Sindaco di sospendere i lavori di installazione.

“La coincidenza ha destato stupore e ha fatto nascere dubbi su un’operazione che pare stia assumendo i contorni di un giallo amministrativo/politico.

I cittadini di Contrada San Giovanni/Limiti, che si erano fidati della Giunta Gravina quando nel giugno 2020 fu preso l’impegno di monitorare la situazione e di predisporre il Piano Antenne comunale, ora sono in una situazione sì di sconforto ma anche di grande determinazione.

Ancora è possibile porre rimedio: il Consiglio comunale di Campobasso e in particolare la maggioranza 5 stelle e la giunta Gravina dovranno dimostrare da che parte stanno: dalla parte dei cittadini che vedono messi a repentaglio la salute, il benessere e il valore dei propri immobili o dalla parte di lobby che hanno come unico fine il perseguimento di profitti.

Martedì 29 aprile si terrà la votazione della mozione preparata e presentata da Tramontano e sottoscritta da tutte le forze di opposizione in Consiglio comunale.

Sarà l’ultima occasione per la Giunta Gravina e per la maggioranza 5stelle di dimostrare di avere a cuore la salute e il benessere di tante famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia”.