Ansia e depressione, focus sul riflesso psicologico del Covid: “Aumentate le richieste di aiuto”

L’intervista alla presidente dell’Ordine degli Psicologi, Alessandra Ruberto: “Sempre più necessaria l’istituzione dello psicologo di base anche in Molise”

Le domande sono aumentate “perché il Covid ha fatto aumentare la distanza sociale e ha reso tutti più isolati ed è un isolamento che stiamo pagando”. Ed è per questo motivo che Alessandra Ruberto, presidente dell’ordine degli Psicologi del Molise, torna a battere sulla necessità di istituire “la figura dello psicologo di base”. Una figura che diventa ancora più di stretta attualità all’indomani della Giornata Nazionale della Salute Mentale.

“Le persone hanno bisogno di benessere psicologico e sono sempre più propense a chiedere aiuto – ha proseguito la Ruberto – stiamo pagando gli effetti del Covid anche oggi come conseguenza di quello che abbiamo vissuto nei due anni di pandemia.

Ci sono state tantissime richieste per il bonus psicologico anche in Molise e c’è la necessità di istituire al più presto possibile la figura dello psicologo di base che permetterebbe un diritto all’accesso alle cure e alla salute perché non tutti si possono permettere un professionista privato”.