Nonostante sembrerebbe che si stia intravedendo la luce in fondo al tunnel, il Molise, come tutta l’Italia, è ancora alle prese con le problematiche dovute alla pandemia di COVID-19. “Questo maledetto virus, destinato inevitabilmente a essere sconfitto – si legge in una nota stampa – non è riuscito in ogni caso a interrompere le attività della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A) di Termoli. Prova di questo è l’atto di sostegno che l’A.N.P.A.N.A di Termoli ha realizzato ieri, 4 maggio 2021, nei confronti del canile D’Addario di Larino. Sono stati infatti consegnati ai gestori della struttura barattoli di carne per cani per un valore complessivo di 250 euro. I volontari A.N.P.A.N.A che hanno provveduto alla consegna materiale sono stati ambasciatori degli abitanti del quartiere Colle Macchiuzzo di Termoli che hanno acquistato e donato i barattoli di carne. Un gesto realizzato come ringraziamento ai gestori del canile che, da qualche tempo a questa parte, stanno curando con amore Bianca e Bella, due splendidi esemplari di maremmane “cresciute” proprio nel quartiere del principale centro litorale molisano. Un atto di generosità spontaneo e bellissimo, che evidenzia come l’amore per gli animali non possa essere frenato da nulla. Neanche da una pandemia”.

Anpana e abitanti di Colle Macchiuzzo a sostegno del canile D'Addario di Larino