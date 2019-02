“Another one bites the dust” diventa parodia in vernacolo termolese

REDAZIONE TERMOLI

Una parodia di “Another one bites the dust” che sta spopolando in rete quella di Captain Pellauz and pellbusters band. Un titolo che già rimanda alla parodia della celebre canzone dei Queen ma che vuole essere anche un inno alla termolesitá più “verace”. “L’acquë vollë” è stata scritta e cantata tutta in vernacolo termolese e nasce per essere una parodia didattica. «Fatevi una risata non costa nulla – l’invito su Facebook nel post dove è stato condiviso il video

Voice: Luca Captain Pellauz Grassia

Montaggio immagini audio e video : Luca Mario Petrella

Idea: Luca Grassia e Luca Petrella

Prossimamente news».