Annullato l’incontro con il senatore Tommaso Nannicini

A causa della convocazione urgente di una riunione di maggioranza governativa a Roma sulla Legge di Stabilita l’incontro molisano con il Senatore Tommaso Nannici, in programma per la giornata di domani, venerdì 29 novembre, è stato annullato.

Tommaso Nannicini già sottosegretario alla presidenza del consiglio con il Governo Renzi, inizialmente, aveva previsto due visite, in programma a Isernia e Campobasso. Nel capoluogo pentro, alle ore 15:30 presso la sala gialla della Provincia di Isernia, l’altra a Campobasso alle ore 17:30 presso la sede del PD Molise in via Ferrari 7. Visite che, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, sono state annullate.