Annullate le elezioni a Monteroduni

Il Tar ha accolto l’istanza della lista sconfitta per un solo voto. In arrivo il commissario

CAMPOBASSO. Il Tar Molise ha annullato le ultime elezioni comunali di Monteroduni avvenute lo scorso mese di maggio. La decisione è arrivata ieri dal Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso, che ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla lista sconfitta guidata dal candidato Nicola Altobelli. Lo spoglio, non senza polemiche, si era concluso con una differenza in favore di Custode Russo (che era stato rieletto per il suo terzo mandato) di un solo voto: 696 a 695. Sin dal principio furono contestate le operazioni in quanto, così come specificato nel verbale, in una sezione non corrispondevano i numeri dei votanti con quello dei voti espressi. Proprio quest’ultimo aspetto ha fatto sì che i giudici accogliessero le istanze dei proponenti, che hanno interpellato il Tribunale Amministrativo attraverso gli avvocati Massimo Romano e Pino Ruta.

Ora il Comune sarà commissariato in attesa di un ritorno alle urne che, molto probabilmente, ci sarà la prossima primavera.