Annuario: “Pavimentazione divelta nel centro storico, a rischio l’incolumità dei cittadini”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, torna sull’argomento circa lo stato di abbandono cui versano strade e marciapiedi del centro storico di Campobasso.

“Sono continue le segnalazioni dei cittadini che lamentano una situazione che si protrae da troppo tempo – afferma Annuario – La pavimentazione è divelta, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. Laddove ci sono i sampietrini, questi creano buche di enormi dimensioni e, al contempo, in alcune aree creano pericolosi rialzi”.

La problematica è stata portata già più volte all’attenzione della Giunta e del Consiglio comunale.

“Le risposte date in assise civica non hanno ricevuto seguito con i fatti – ha proseguito Annuario – Salendo verso la Collina Monforte, con l’arrivo della primavera e, quasi in estate, non c’è stata la dovuta manutenzione alla vegetazione, che in alcuni punti invade la carreggiata o le scalinate per chi percorre quella strada a piedi”.

Annuario, però, non si sofferma al centro storico e alla Collina Monforte, perché “anche dalle contrade lamentano lo stato di incuria, sia dell’asfalto che della folta vegetazione ai bordi della carreggiata”.

“I cittadini vogliono solo risposte – ha concluso Annuario – in ambiti, peraltro, laddove si parla di pura e semplice ordinaria amministrazione, come è stato fatto in Piazza Pepe”.