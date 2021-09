Annuario: “Nessuna manutenzione sulle strade di Campobasso, nel centro storico circolazione difficile”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, che è anche vice-presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, interviene nuovamente sulla scarsa manutenzione stradale nella città di Campobasso.

Già diverse le interpellanze discusse in Consiglio comunale, ma poco o quasi nulla è stato fatto da parte dell’amministrazione comunale. “Sono evidenti i disagi per cittadini e automobilisti – interviene Annuario – Diverse zone del centro cittadino, ma anche strade di contrade e periferie della città di Campobasso, necessitano di manutenzione. Da quella che poteva essere ordinaria, per lo stato di abbandono oggi, in diverse zone del capoluogo, è necessaria una manutenzione straordinaria. Sono quotidiane le segnalazioni di cittadini”.

“Nel centro storico di Campobasso la situazione è paradossale, perché ci sono basole di pietra completamente dissestate, che rendono difficile la viabilità per automobilisti e pedoni”, prosegue Annuario.

“È una questione di decoro urbano, ma anche di sicurezza”, ribadisce Mario Annuario.

“È indispensabile una ricognizione generale dell’intero territorio cittadino – ha concluso Annuario – È innegabile come questa amministrazione abbia difficoltà a gestire l’ordinario, considerando che, da due anni e mezzo in carica, quel cambio di passo, tanto decantato, non c’è mai stato, mentre i cittadini attendono sempre risposte”.

