Annuario (FdI): «Strade prive di manutenzione e contrade abbandonate, i cittadini attendono risposte»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso: «Si sta chiudendo una parentesi caratterizzata da molteplici aspettative tradite dalla mancanza di fatti concreti»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario, è intervenuto con una nota sullo stato della manutenzione delle strade cittadine. Di seguito, il testo:

«Siamo giunti quasi al termine di questa legislatura. In questi quattro anni, ho sempre ribadito l’importanza di attenzionare le problematiche quotidiane. Dalla mancata gestione ordinaria, a diverse interpellanze portate all’attenzione dell’assise civica al fine di segnalare le numerose strade prive di manutenzione: dal centro storico fino alle periferie e contrade, quest’ultime completamente abbandonate.

Nel centro storico, in questo periodo visitato da numerosi turisti, abbiamo il solito problema delle basole e dei sampietrini divelti: da Piazza Pepe, fino all’interno delle mura, occorre prestare attenzione per evitare di cadere rovinosamente a terra. Da segnalare la presenza di ratti, considerando che da tempo non si effettua una derattizzazione.

Mi auguro che l’assessore Cretella capisca che siamo invasi dalla presenza di ratti e che non c’è più tempo da perdere, ma ormai il cambiamento che tanto auspicava l’amministrazione targata 5 Stelle non esiste più, seppur ci sia mai stato un cambiamento.

I cittadini ancora attendono risposte, seppur ormai la legislatura sta volgendo al termine con la prossima decadenza, per incompatibilità, del sindaco Roberto Gravina, che di fatto aprirà la lunga stagione elettorale, che porterà alla chiusura di una parentesi dalle molteplici aspettative, tradite dalla mancanza di fatti concreti».