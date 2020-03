Annuario (FdI): «Ognuno sta dando il meglio di sé in questa battaglia»

CAMPOBASSO. «L’emergenza Coronavirus prosegue. In Molise sono tantissime le persone che, anche in questi giorni durante i quali occorre restare a casa, devono continuare a svolgere le proprie mansioni. Fanno tutte parte di quella catena che sta contribuendo a combattere il Covid-19”. A scriverlo, in una nota, è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

«Enorme è lo sforzo profuso, con tutti i rischi annessi, del personale sanitario: medici, infermieri, OSS, volontari del 118 sono impegnati in prima fila e, purtroppo, sono tanti coloro che contraggono il virus, in quanto a stretto contatto con le persone che sono colpite dal Coronavirus – prosegue il consigliere comunale –. Un grazie va alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine. Penso anche a coloro che si occupano dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti contaminati dal Codiv-19 e, tra questi, gli operatori della municipalizzata Sea, ma anche a tutti coloro che compongono la filiera alimentare: gli addetti che lavorano dalla produzione al prodotto che arriva sugli scaffali di minimarket e supermercati. Ognuno sta dando il meglio di sé in questa battaglia. E a loro deve andare il ringraziamento di tutti i cittadini. A loro va il mio personale ringraziamento e abbraccio virtuale. A noi cittadini spetta il compito di restare a casa – ha concluso Annuario – anche per favorire il lavoro di chi è impegnato sul campo in una partita al termine della quale saremo tutti vincitori».