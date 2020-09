Anno scolastico in partenza, Roberti: «Cercheremo di fare la nostra parte»

Un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha inteso inviare un messaggio augurale ad alunni, studenti, professori, presidi e personale scolastico. Tutti insieme impegnati per cercare di lasciarsi alle spalle quanto accaduto nei mesi scorsi con la chiusura anticipata delle scuole causa Covid19. Dopo sei mesi, domani si tornerà in classe nella consapevolezza che ognuno dovrà svolgere al meglio il proprio ruolo.

“Voglio innanzitutto inviare – ha detto il sindaco di Termoli Francesco Roberti – il mio più sentito in bocca al lupo a tutti coloro che da domani mattina varcheranno i cancelli delle scuole. Studenti, presidi, insegnanti e personale scolastico. Mi rivolgo direttamente a loro per far sapere che il Comune di Termoli cercherà, come ha sempre fatto, di fare la sua parte per non far mancare nulla e per quanto è di sua competenza. L’inizio di questo anno scolastico è particolarmente sentito per i motivi che tutti conosciamo. Rinnovo l’invito al rispetto delle regole che sono state individuate per far si che le scuole potessero riaprire in sicurezza. Un pensiero particolare lo rivolgo anche alle famiglie, bisognerà collaborare il più possibile con gli insegnanti al fine di agevolare al meglio i propri figli. Da professore posso tranquillamente affermare che il confronto costante a scuola è imprescindibile per gli studenti e porta all’accrescimento del sapere di tutti coloro che iniziano e terminano un percorso di studi. Buon anno scolastico a tutti voi”.