Anno scolastico alle porte e lavori ancora in corso sui marciapiedi di via Scardocchia. Annuario: «Intollerabile»

«Siamo arrivati quasi all’inizio dell’anno scolastico. Oggi, sabato 3 settembre 2022, – ha scritto in una nota Mario Annuario, capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Campobasso – ancora non vedono la luce i lavori relativi al marciapiede di via Scardocchia, area dove sono presenti diversi istituti scolastici, nonché le due sedi dell’Unimol, in una delle quali dove è ubicata anche la Segreteria Studenti, nonostante la data fine lavori era stata prevista per il 31 agosto.

Alla riapertura delle scuole sarà un vero e proprio caos con un disagio che avrà ripercussioni anche sulla sicurezza di studenti, genitori, docenti, persona ATA e tutti coloro che gravitano attorno alle strutture universitarie.

Stessa situazione si registra per i lavori del marciapiede di Corso Bucci.

Una situazione non più tollerabile con continue rassicurazioni da parte della maggioranza pentastellata dell’amministrazione comunale, che non riesce a risolvere alcuna problematicità in città.

Occorre fare in fretta, riprendendo con tempestività i lavori rispettando il cronoprogramma, al fine di evitare situazioni di caos e pericolosità.»