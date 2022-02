Anni di attesa e finalmente la buona notizia: consegnati alloggi Iacp di Colle Macchiuzzo

La consegna delle chiavi dei 12 appartamenti è avvenuta oggi, venerdì 25 febbraio. Dopo anni di rinvii finalmente le famiglie potranno trasferirsi in via dei Gigli

Oggi, 25 febbraio, dopo anni e anni di attese, sono stati finalmente consegnati gli alloggi del palazzo Iacp di Colle Macchiuzzo a Termoli. Una notizia che si attendeva da troppo tempo.

Era il 2012 quando, durante i lavori di costruzione del palazzo, tutto si fermò a seguito della tragica morte di un operaio di 51 anni che cadde dall’impalcatura. I lavori subirono una battuta d’arresto per poi riprendere nel 2014. Finalmente, questa mattina, presso il comune di Termoli i 12 alloggi sono stati assegnati a distanza di 7 anni. Dal comune ci si è spostati proprio in via dei Gigli dove il funzionario dell’Istituto Iacp ha provveduto a consegnare le chiavi degli appartamenti.

Necessari, nel tempo, sono stati gli interventi di manutenzione su alcuni appartamenti che avevano avuto delle infiltrazioni d’acqua. Lungo anche l’iter per gli allacci fognari. In ultimo la ritinteggiatura del palazzo e la sostituzione del portone.