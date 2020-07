Annega sul lungomare, la Procura dispone l’autopsia sul 54enne

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Andrea De Nigris, il bagnante che ha perso la vita la settimana scorsa sul tratto di mare a nord di Termoli. La Procura della Repubblica di Larino, infatti, ha deciso di disporre l’esame autoptico sul corpo del 54enne campobassano. L’incidente è avvenuto all’altezza sulla foce del Sinarca nonostante tutti i tentativi di rianimazione l’uomo non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere. La Procura di Larino affiderà l’incarico per l’autopsia nell’arco di questa settimana ai medici legali dell’ateneo di Foggia. Stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che il 54enne si trovasse al mare in comitiva quando si sarebbe avventurato in acqua. Poi all’improvviso la tragedia. Sul posto era intervenuta una ambulanza del 118 e i militari della Capitaneria di Porto di Termoli a cui sono affidate le indagini.