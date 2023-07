Annalisa Stefanelli molisana di Isernia nella Segreteria Nazionale Cisl

Nella giornata di ieri il coordinatore della CISL Poste Molise Antonio D’Alessandro ha partecipato al consiglio generale a Fiuggi per eleggere la nuova Segreteria Nazionale alla presenza del Segretario Generale Gigi Sbarra.

Il nuovo segretario Generale della SLP-CISL è Raffaele Roscigno.

Raffaele raccoglie il testimone da Enzo Cufari, a cui va il grande merito di aver esercitato al meglio il ruolo di traghettatore, agevolando e senza mai ostacolare il percorso di completo rinnovamento.

Raffaele Roscigno – afferma Antonio D’Alessandro – è divenuto nel tempo simbolo della nostra capacità di resilienza, di resistenza contro la protervia del potere, oggi assurge al ruolo guida del nostro grande Sindacato, a dimostrazione del fatto che sono unicamente il lavoro, la serietà, il coraggio i fattori che premiano nelle realtà sane e complesse, non altro.

Un grazie di cuore, profonda stima a colui che ha reso possibile tutto questo, grazie a colui che con le sue scelte di alto valore ideale e coraggiose oggi dona all’intero nostro Quadro Dirigente un futuro ricco di certezze e stabilità. Grazie Mario Petitto,

In questi ultimi anni abbiamo avuto diversi avvicendamenti e quasi tutte le Segreterie sono state ringiovanite nei propri membri. La carica di Segretario Generale della SLP-CISL ha visto alternarsi Mario Petitto con Luca Burgalassi, Maurizio Campus con Enzo Cufari.

Oggi un nuovo avvicendamento Raffaele Roscigno, nella Segreteria Nazionale è stata riconfermata la molisana di Isernia Annalisa Stefanelli, Marco Penzo, Marco Nocentini e una new entry Giuseppe Manfuso.

Nonostante tanti siano stati i cambiamenti e le innovazioni, la SLP-CISL ha continuato la sua marcia con la medesima decisione ed energia, incrementando il numero di iscritti in termini percentuali nelle recenti tornate elettorali, sia in quella per le RSU che in FondoPoste.

In questo caso, non si tratta semplicemente di aver vinto le elezioni, non si tratta di aver confermato il ruolo di primo sindacato. La verità è che la SLP è diventato l’unico sindacato dei postali, in pratica rappresenta il vero sindacalismo in Poste Italiane.

Questo è stato possibile perché le radici del gigantesco albero denominato SLP-CISL sono solide, quest’albero affonda le sue radici in profondità. Talmente in profondità che non teme intemperie, non teme alluvioni o frane, ed anche nei momenti più bui ha resistito senza essere minimamente scalfito.

Magari le foglie possono rinnovarsi, cadere e rispuntare, ma questo è il segno del tempo che passa; il vento può mutare direzione, ma l’albero della SLP resta saldo ed immobile sulle proprie posizioni proprio perché le radici della SLP affondano in un terreno molto fertile, ovvero la CISL stessa.

Questo terreno fertile è il nostro glorioso passato, la nostra storia, la nostra identità, lo spirito di un sindacato riformista, contrattualista, partecipativo fin dalla sua nascita, pronto ad interpretare i cambiamenti del mercato del lavoro e le nuove esigenze dei lavoratori.

Ed anche il futuro ci vedrà protagonisti, orgogliosi e fieri delle nostre idee, pronti ad affrontare a testa alta e senza timori le tante sfide che ci aspettano.

Questo è il sindacato che vogliamo, questo è il sindacato che ogni giorno rappresentiamo con orgoglio, con l’elezione della nuova Segreteria siamo consapevoli che le nostre radici, le radici della Cisl, diventeranno sempre più forti e solide.