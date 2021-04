Annalisa cerca Evelyn, il tenero appello per ritrovare il cocorita

“Volevo raccontarvi qualcosa di molto personale. Evelyn – ci ha scritto Annalisa – è un cocorita maschio, ma il suo nome trae in inganno perché io lo ho allevato dall’età di una settimana e non potevo conoscere il suo sesso ma volevo dargli subito un nome. L’ho allevato tenendolo al caldo in una cameretta termica e lo nutrivo ogni 3 ore di giorno e di notte, poi lo tenevo al caldo con me la notte nella mia mano sotto le coperte, facendogli ascoltare canzoncine per neonati che lui adorava e si riaddormentava beato. Lo pesavo per vedere se cresceva bene, e lui in poco tempo da pullo spelacchiato che era, ha iniziato a mettere le prime piume bianche e poi colorate ed e’ diventato stupendo. Arrivò il tempo di iniziare a mangiare da solo e ben presto mi fece capire che voleva imparare a volare, sbatteva le alucce forte forte e dopo tanti tentativi volando dal divano arrivo’ fino in braccio a me. Lui era felicissimo io ancora di più. Viveva la gran parte del tempo libero con me in casa, stava sempre appiccicato a me, mangiava la frutta con me, anche se io odio la frutta, ma la mangiavo pur di farla mangiare a lui. Evelyn non cantava ma parlava e mi riempiva di baci e coccole e mi chiamava amore di mamma. Evelyn sono mesi che non c’è più per una mia distrazione è volato via, e disorientandosi, non ha ritrovato la strada di casa. Evelyn era socievole con le persone, giocava e volava in testa ai miei amici chiedendo bacetti. Mi confido con voi. Io non ho pace pensando che Evelyn possa essere morto di stenti. Io sono stata la sua mamma e so bene che in natura non poteva sopravvivere. Ma Evelyn era socievole tanto, e non temeva le persone. Non tutti hanno i social e io voglio sperare che qualche anima nobile si sia scontrata con il mio piccolo e lo abbia adottato. Io provo l’ amore di una mamma e lo confermo nuovamente, voglio solo sapere se sta bene, non lo toglierei mai a chi lo ha adottato.”