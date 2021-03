Anna Maria Minicucci in corsa per il “dopo-Giustini”

È Anna Maria Minucucci, molisana, di Campobasso, il candidato più accreditato alla successione ad Angelo Giustini, nel ruolo di Commissario Regionale ad acta per la Sanità. La Minicucci, 60 anni, attuale direttore generale dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ad Ischia, è stata per due mandati direttore generale del Santobono di Napoli ed è vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Insomma uno dei dirigenti della sanità pubblica tra i più accreditati a livello nazionale. Potrebbe essere lei l’erede di Giustini. Il governatore Toma, interpellato al riguardo, ha dichiarato che si tratterebbe di una scelta di altissimo livello e oltremodo gradita. Insomma anche il governatore, di fronte alla nomina della Minicucci, non sarebbe per niente ostile all’idea e potrebbe anche essere pronto a fare un passo indietro e rinunciare alle sue prerogative sulla carica di Commissario. Si vedrà, per ora si tratta solo di indiscrezioni perché chi deciderà sulla eventuale sostituzione di Giustini potrebbe essere solo il consiglio dei ministri convocato per domani. Molto dipende anche da quello che farà il generale: si dimetterà o aspetterà che la sostituzione arrivi direttamente da Roma?

Non è una questione di poco conto, in previsione degli sviluppi del procedimento giudiziario a cui è sottoposto. Intanto Angelo Giustini ieri sera ha nominato come suoi avvocati difensori Danilo Leva e Giuseppe Stellato del Foro di Santa Maria Capua Vetere, molto conosciuto anche in Molise, dove ha già difeso imputati “eccellenti”. Saranno loro due che sicuramente gli consiglieranno cosa fare.