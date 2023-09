Anna Maria Elvira Musacchio eletta Vice Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy

E’ di Termoli ed è stata eletta dalle presidenti e dalle delegate delle 311 sezioni del territorio italiano

Sabato 23 settembre, nell’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy, che ha

riunito circa 700 socie convenute da tutt’Italia per il lavoro di sintesi del biennio

2021/2023 e il rinnovo delle cariche sociali, biennio 2023/2025, nella sala plenaria

dello Sheraton Parco de’ Medici a Roma, alla presenza delle massime autorità nazionali

e internazionali BPW International, la termolese Anna Maria Elvira Musacchio è stata

eletta Vice Presidente Nazionale dalle presidenti e dalle delegate delle 311 sezioni del

territorio italiano. Il Distretto Sud Est si è aggiudicato una carica all’interno del

Comitato di Presidenza Nazionale, precisamente la carica della Vice Presidente oltre

alla rappresentante Young, la coratina Anna Lisa D’Introno.

Le socie molisane hanno gioito per il brillante risultato della Musacchio che concorreva

con le candidate di Brescia e di Bisceglie. È la prima volta che una molisana sia stata

eletta alla Vice Presidenza Nazionale della prestigiosa Federazione.

Il nuovo CPN risulta così composto: Presidente Concetta Corallo, di Comiso (RG),

Vice Presidente Anna Maria Elvira Musacchio, di Termoli, Segretaria Anna Maria

Turchetti, di Orvieto (TR), Tesoriera Francisca Carmen Albamonte, di Milano, Past

Presidente Fiammetta Perrone, di San Cesario (LE). La Rappresentante Young è

Annalisa d’Introno, di Corato (BA).

Il Collegio delle Revisore dei Conti è composto da Antonella Tosi, di Albenga (SV),

Rachele Capristo, di Milano, Maria Immacolata Romano, di Corigliano Calabro (CS).

Beatrice Vannini, di Massa Carrara, Maria Concetta Santamaria, di Barcellona Pozzo

di Gotto (ME) e Angela Procopio, di Catanzaro, sono le nuove componenti del

Collegio delle Garanti.

Iscritta nella sezione di Termoli dal 2011, sposata con Ubaldo Campanelli, madre di

Mike e Nicole e nonna del piccolo Ubaldo, titolare di cattedra di lingua e cultura inglese

presso l’IISS “Majorana” di Termoli, Anna, come è conosciuta in città, è Segrataria

Nazionale uscente, ha presieduto la locale sezione FIDAPA nel biennio 2013/2015 e,

nei biennisuccessivi, è stata Segretaria, Vice Presidente Distrettuale e successivamente

Presidente Distrettuale.