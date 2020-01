Animale “vagante” pericolo costante. Assicurarsi contro i cinghiali si può e costa poco

Troppo spesso la cronaca ricorda di incidenti stradali anche gravi causati dall’impatto con animali “vaganti”. Nel caso specifico l’emergenza di questi ultimi anni riguarda i cinghiali la cui popolazione (specialmente in Molise) è in rapida crescita.

Purtroppo sempre la stessa cronaca ci mette di fronte a notizie anche molto tragiche come quella recente della morte di un uomo di 43 anni che in Basso Molise aveva investito con l’auto un cinghiale e nell’impatto era uscito fuoristrada ferendosi gravemente fino ad arrivare al decesso dopo due settimane di agonia. Seppur questo sia un caso estremo sono tanti gli automobilisti che si chiedono cosa fare, come tutelarsi e come recuperare le spese per i danni arrecati alla vettura.

La normativa è complessa e, in caso di rivalsa, l’automobilista che ha subito danni (in teoria) può anche attivare un’azione legale nei confronti di quegli enti la cui giurisdizione ricade sulla strada dove avviene l’incidente.

Purtroppo la burocrazia e le scarse finanze degli enti chiamati a rispondere dilatano talmente tanto i tempi per il recupero delle somme tanto da indurre l’utente a provvedere da personalmente alle spese di riparazione. Ciò anche perché forse non tutti sanno che esistono polizze assicurative a prezzi abbordabili (circa 50 euro l’anno) contro animali selvatici, cosa che può rivelarsi un’ottima soluzione per tutte quelle persone che per motivi vari siano costretta a praticare strade di campagna e montagna e non vogliano farsi cogliere impreparate nell’eventualità di una collisione da essi provocata.

A confermarcelo è Mimmo Iapalucci responsabile commerciale e comunicazione dell’Allianz Assicurazioni presso l’Agenzia Masucci di Campobasso.

Tutti coloro che vivono in zone di campagna oppure montagna, o siano obbligati magari per lavoro a percorrerne spesso le strade, conoscono benissimo i rischi che possono concretizzarsi a causa dell’improvviso passaggio animali selvatici mentre si è alla guida del proprio veicolo. Un danno che si amplifica in maniera particolare durante le ore notturne, quando la scarsa visibilità rende molto complicato poter evitare collisioni. Eventi di questo tipo sono causa di possibili danni all’animale, alla vettura e allo stesso conducente e proprio questo rischio consiglierebbe di correre ai ripari provvedendo alla stipula di un’assicurazione contro i danni da animali selvatici.