Animale investito e guasto alla linea elettrica: domenica nera per i treni

Ritardi fino a 115 minuti e viabilità ferroviaria paralizzata in Molise

Giornata nera per la mobilità ferroviaria ieri, domenica 5 dicembre, in Molise. Due gli avvenimenti che hanno semiparalizzato il traffico ferroviario. Il primo sulla linea Campobasso – Vairano. Per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Venafro e Rocca Ravindola i treni hanno subito rallentamenti fino a 115 minuti. 3 treni regionali, infatti, sono stati sostituiti con gli autobus.

Disavventura sulla linea ferroviaria Pescara-Termoli nella serata di ieri, domenica 5 dicembre. Il traffico ferroviario è rimasto paralizzato dopo essere stato sospeso dalle ore 20.20 alle ore 20.55 per l’investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Fossacesia e Porto di Vasto.

I tecnici di Rfi hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità delle linee in direzione Termoli.

Inevitabili gli effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 30 minuti per due treni Intercity e 1 treno alta velocità.