VITTORIO SCARANO

Angoli di arte, passato e futuro insieme, sospendendo il presente. Angoli di arte, cultura, tradizioni, con lo sguardo al futuro, sono gli ingredienti del successo della IV Edizione del Cvtà Street Fest. Una manifestazione che è riuscita a portare alla ribalta nazionale il piccolo borgo di Civitacampomarano, rappresentativo dell’emergenza delle aree interne, con i mille disagi e spopolamento, ma con la speranza che qualcosa ancora si può fare per rendere ancora vive queste zone, ricche di innumerevoli risorse. Di questo avviso è anche il primo cittadino, Paolo Manuele, orgoglioso della manifestazione, del suo paese, della sua gente e di chi, come Alice Pasquini, la mente anche di questa IV Edizione, si impegna per una comunità che vuole risalire la china, “sono stati quattro giorni molto intensi, culturalmente ed emotivamente – ha riferito Paolo Manuele – possiamo con certezza ed orgoglio dire di essere protagonisti di un esperimento riuscito che sta portando i suoi buoni ed inattesi frutti, che riesce a dare voce ad una comunità che non vuole abbandonarsi, non vuole assolutamente darla vinta alle tante difficoltà, alcune delle quali insormontabili. Ma mettendo insieme le forze – ha concluso il primo cittadino – unendo la creatività, la volontà, l’abnegazione, possiamo dire ancora la nostra e lo faremo fino in fondo e nonostante tutto”.

Nella giornata di sabato pomeriggio, ha fatto sapere il sindaco Manuele, si è fatto il punto sul bando per la riqualificazione del centro storico, che darà un respiro di sollievo alla situazione critica che si è venuta a verificare dopo l’evento calamitoso, che ha messo in bilico gran parte del centro abitato. Quattro giorni intensi, dicevamo, e particolarmente apprezzati dal grande affluenza registrata, che hanno visto protagonisti i seguenti street artist: Milu Correch, un’artista di graffiti argentina nota per i suoi murales giganti che rappresentano storie e tradizioni popolari, con una particolare attenzione al folklore femminile e al ruolo della donna, la cui opera ha offerto molti richiami all’immaginario visivo della stregoneria; Martin Whatson, artista di strada norvegese che lavora in genere con la tecnica dello stencil per realizzare grandissimi muri, con figure spesso in bianco e nero ma dalle quali escono colori particolari che ricordano i graffiti e attraverso tali cromatismi, ha cercato di coniugare tradizione e modernità; Add Fuel, alias Diogo Machado, artista visuale e illustratore portoghese che realizza dei muri utilizzando gli azulejos della tradizione ma con una sorpresa che rivisita la tradizione in chiave moderna: guardando dentro i motivi geometrici delle ceramiche sono infatti nascosti dei disegni contemporanei e starà all’attento osservatore analizzarne i dettagli; Jan Vormann, artista francese che vive in Germania e da sempre lavora con i Lego: a Civita ha ricostruito le parti mancanti dei muri delle case e delle rovine con gli storici mattoncini. Un’operazione che ha coinvolto anche la popolazione e i bambini, in particolare, per tentare di ridare una nuova immagine e vita agli edifici abbandonati. Infine lo Studio Aira, collettivo italiano che lavora con i videomapping, ha realizzato un’installazione all’interno del Castello Angioino di Civita, con laser e macchine del fumo, che rappresenta uno studio sui vecchi stemmi ed araldi. Presente, nel cuore storico del paese, un’installazione sonora progettata da DJ Gruff in diffusione in molti vicoli, che ha narrato racconti del territorio. Immancabile la presenza di Chef Rubio, in veste di reporter, che ha documentato con video e foto gli attimi più accattivanti della presa artistica di Civita.