Angiolina Fusco Perrella, il ricordo del presidente Toma

«Oggi è un giorno triste. Il Molise perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere. Prima donna a sedere sullo scranno più alto di Palazzo d’Aimmo, assessore regionale, presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso: in questi e in altri ruoli che ha ricoperto – ci vorrebbero pagine intere per elencarli – si è sempre distinta per competenza, equilibrio, affabilità, cortesia. Il suo mondo era il sociale, la sua ragione di vita la tutela dei più deboli: quello che ha fatto ha lasciato un segno positivo, significativo, indelebile. Il suo impegno, in tal senso, non è venuto mai meno, anche quando ha smesso con la politica attiva.

Ai familiari giungano sentimenti di profondo cordoglio che esprimo a nome mio e dell’intero Molise».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ricorda la figura e l’opera di Angiolina Fusco Perrella