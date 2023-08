Angiografo rotto, sospeso il servizio di Emodinamica al San Timoteo

Nuova tegola sul reparto salvavita dell’ospedale termolese. Lo stop fino a “nuova comunicazione”

Nuova tegola sul reparto di Cardiologia del San Timoteo di Termoli dopo la comunicazione, arrivata questa mattina 17 agosto, della sospensione del servizio di Emodinamica. A determinare lo stop deciso dal direttore sanitario bassomolisano, è stata la rottura dell’angiografo, macchinario indispensabile per determinati tipi di esami salvavita. Uno stop a data da destinarsi considerando che nella comunicazione inviata ai reparti non si rende nota la data in cui il servizio tornerà in funzione. Fino ad allora, quindi, i pazienti saranno dirottati su altri ospedali.