Angelo Lucarelli di Colle d’Anchise, campione di Fisarmonica

Il diciannovenne di Colle d’Anchise, Angelo Lucarelli, ha partecipato al 24esimo campionato italiano di organetto e fisarmonica diatonica che si è svolto dal 30 luglio al 1 agosto a Corvaro-Borgorose (RI). Ottimo il risultato ottenuto dal giovane matesino.«Ho partecipato per la sezione fisarmonica diatonica (8 bassi e oltre) classificandomi primo di categoria F (nati dal 1972 al 2002) e sono campione Italiano “senior” sezione fisarmonica diatonica (8 bassi e oltre) con un punteggio di 99,75/100. Passione, sacrifici e costanza premiano sempre. Voglio ringraziare la mia famiglia, amici e parenti per aver creduto sempre in me. Un ringraziamento particolare anche al mio primo insegnante Massimo Ciocca e all’attuale Danilo Di Paolonicola».