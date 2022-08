Angelo è riuscito nell’impresa, è arrivato a Capo Nord in moto per promuovere il Molise

“Oggi il nostro amico Angelo è riuscito nella sua grande impresa ad arrivare a Capo Nord in Norvegia dopo essere partito da Busso, in provincia di Campobasso lo scorso venerdì 22 luglio in solitaria con la sua moto. Grazie alla sua forza è riuscito ad affrontare questo lungo viaggio, portando con sé lo stretto dispensabile per mangiare e dormire e soprattutto nel cuore il suo amato Molise: lo ha fatto conoscere ovunque si è fermato. In tutti i luoghi, alle persone che lo hanno ospitato, ha fatto conoscere e assaggiare i nostri prodotti molisani. La sua impresa non è da tutti i giorni ma adesso è il momento di tornare .. i suoi amici motociclisti gli augurano un buon rientro in Italia e nel suo paese sono pronti a festeggiare con lui il suo rientro insieme alla sua amata moglie Francesca, ai parenti, agli amici e a tutta la comunità bussese.”