Angela Spicciato si è laureata, è la prima ostetrica “made in Molise”

Laurea magistrale per la Dott.ssa Angela Spicciato. Il 12 giugno ha discusso la sua tesi di laurea dal titolo “Approfondimenti infermieristici in ambito ostetrico-ginecologico: Indagine conoscitiva del fabbisogno assistenziale domiciliare della puerpera a tre mesi dal parto: l’importanza del Quarto Trimestre” . La Dott.ssa Spicciato è la prima ostetrica completamente “made in Molise”, avendo conseguito sia la laurea triennale in Ostetricia che magistrale presso l’Unimol. Traguardo importante per lei, il territorio e per la struttura universitaria molisana che orgogliosamente si conferma un importante pilastro regionale per l’offerta formativa in grado di attirare e formare risorse professionali altamente qualificate. Siamo orgogliosi e fieri del tuo percorso personale, professionale e universitario. Certi delle tue note competenze nei processi assistenziali, formativi e di ricerca in ambito sanitario, ti auguriamo il meglio