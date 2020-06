Angela Scardapane, dal Molise al comitato di direzione L’Oréal Luxe Italia

Si chiama Angela Scardapane, è originaria di Termoli, ed è il nuovo direttore del polo Fragrance Brands che comprende Mugler, Valentino Beauty, Viktor&Rolf, Azzaro, Diesel, Cacharel, Ralph Lauren, Atelier Cologne e Maison Margiela. Parla anche un po’ di Molise e di Termoli il nuovo membro del comitato di direzione di L’Oréal Luxe Italia. La notizia è apparsa sul sito beautybiz.it ed è subito arrivata anche a Termoli dove Angela Scardapane è molto conosciuta. La manager molisana vanta un lungo percorso in L’Oréal Luxe Italia iniziato 13 anni fa nel marketing di Biotherm e Helena Rubinstein. Prosegue nel trade marketing e nel commerciale per Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm e Helena Rubinstein per poi, nel 2015, assume la responsabilità commerciale&retail di Helena Rubinstein. Negli ultimi due anni, Angela Scardapane ha ricoperto la carica di development director del polo Fragrance brands gestendo l’integrazione di Valentino Beauty e più recentemente l’integrazione dei brand Mugler e Azzaro. Angela Scardapane entra nel comitato di direzione di L’Oréal Luxe Italia guidato dal direttore generale Luca Guillot Boschetti.