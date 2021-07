Angela Fusco Perrella, i messaggi di cordoglio da politica e Istituzioni

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, rivolge un pensiero affettuoso al già Presidente del Consiglio regionale del Molise, incarico per la prima volta ricoperto da una donna in Molise, Angela Fusco Perrella, la cui morte ha destato profondo dolore e cordoglio. “Per me è veramente una perdita per la nostra regione. Ho avuto l’onore di lavorare con lei nel contesto di diverse iniziative per le pari opportunità e nell’ambito sociale, dove il suo contributo è stato enorme” dice Leontina Lanciano. “Nello svolgimento della mia attività di Garante è ricorrente il suo pregresso impegno politico e istituzionale. Ritrovo spesso infatti il riferimento a numerosi e innovativi provvedimenti, presi a favori delle fasce più deboli, che portano la sua firma. “Il suo sguardo sempre attento ai soggetti svantaggiati ha rappresentato una ricchezza per la comunità molisana nel solco di un prezioso lavoro di raccordo tra le istituzioni e il territorio. “Il Molise non dimentica il suo lavoro e il suo impegno per una politica sociale attiva”.

Uil Molise. “Con Angela Fusco Perrella, va via innegabilmente un pezzo di storia molisana. E non solo politica.Consigliere regionale, Assessore al Lavoro, prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente del Consiglio regionale, ma anche tanto impegno nel sociale e al fianco di persone in difficoltà. Ci siamo confrontate, sempre con onestà e schiettezza e non sono mancate anche ferme contrapposizioni su temi importanti, ma sempre con profondo rispetto delle persone, prima che dei ruoli. Prerogative che oggi, purtroppo, sono sempre più rare. Tutta la UIL, è vicina alla famiglia della Presidente Fusco Perrella, a cui vanno le sincere condoglianze”.

Aida Romagnuolo. “È stata la donna simbolo della politica molisana. Protagonista in Consiglio regionale dove, per la prima volta è entrata nel 1994. Oggi è scomparsa, all’età di 78 anni, Angela Fusco Perrella. È stata assessore regionale, presidente dell’Assise di Palazzo D’Aimmo, ma anche al vertice del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso. Ha ricoperto numerosi ruoli, sempre con competenza ed affidabilità. È, inoltre, ricordata da tutti per la sua gentilezza. La notizia della sua scomparsa si è diffusa proprio durante i lavori del Consiglio, nella sede di via IV novembre del capoluogo, lasciando tutti senza parole. “Il suo impegno – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – è noto. Donna sensibile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lascia un grande vuoto, non solo tra i suoi cari, ma anche tra chi ha sempre creduto nei suoi principi riconoscendo la sua dedizione al lavoro. Un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia”.