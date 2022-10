Anfiteatro sempre chiuso, Vivi Larino: “C’è una disparità di trattamento con Altilia”

Parlando di disparità di trattamento rispetto ad Altilia di Sepino l’associazione “Vivi Larino”. Sotto la lente la situazione che si sta verificando nell’anfiteatro che per due volte è risultato chiuso senza, quindi, poter accogliere i turisti provenienti da altre regioni italiane.

“Ci piace parlare con cognizione di causa, e di parlare dello stato dell’arte, è proprio il caso di dirlo, visto che si tratta del nostro patrimonio artistico. Dopo le giustificazioni alla soprintendenza (non ci sono risorse per assunzione del personale) – affermano da Vivi Larino – una piccola nostra delegazione si è recata in mattinata al sito di Altilia (Sepino) per approfondire una tematica di nostro interesse e per verificare se effettivamente questa carenza di personale è un problema diffuso su tutti i siti della Regione o se è un problema che riguarda soltanto Larino.

Ebbene, come possiamo testimoniare con i fatti o “foto denuncia” che dir si voglia, abbiamo trovato un sito archeologico tenuto in ottimo stato, con tanto di uffici in loco e personale impiegato su tutta l’area, non più vasta del complesso anfiteatro/villa zappone. Soprattutto, udite udite, come testimonia anche la tabella, aperto tutti i giorni dalla settimana con orario estivo ed invernale.

A questo punto poniamo l’ultimo interrogativo: “Possiamo dire che siamo stati discriminati dalle scelte della soprintentenza o qualche concittadino ci resta male?”.

Il problema principale a Larino sembra sia la denuncia della disparità di trattamento più che la disparità di trattamento stessa: ci chiediamo allora: “Perché siamo ridotti così? Perché se denunciamo un problema dobbiamo stare attenti alle reazioni delle istituzioni locali o di alcuni concittadini per i quali probabilmente il problema non sussiste?”

Vi suggeriamo una risposta efficace: Perché i pullman di turisti chiusi fuori dall’anfiteatro e la Tabella esposta a Sepino li abbiamo messi noi per nostra utilità! Chiaro no?

Noi invece continuiamo a sostenere e siamo felici di poterlo dimostrare: non ci sono soldi…quando si tratta di Larino naturalmente”.